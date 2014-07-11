Преимущества душевых уголков

Душевые кабины уголки имеют целый ряд преимуществ перед традиционными ваннами:

- Безопасность – невысокие борта и рифление поддона существенно уменьшают риск поскользнуться и упасть во время принятия душа – подобные несчастные случаи достаточно распространены, чаще всего страдают дети, пожилые люди, беременные женщины, а также те, кто перед этим употреблял спиртные напитки, страдает перепадами давления, склонностью к внезапным головокружениям и обморокам;

- Экономия пространства в ванной комнате, что позволяет установить там стиральную машину-автомат;

- Уменьшается уровень влажности в ванной комнате, вода практически не попадает на пол, на стены, что облегчает уборку.

Основные характеристики

Интернет-магазин Poloskun.by предлагает купить душевой уголок в Минске и в других регионах Республики Беларусь, который наилучшим образом впишется в интерьер вашей ванной комнаты. При выборе следует обращать внимание на следующие характеристики:

- Тип конструкции . Душевые уголки могут быть рамными, каркасными и безрамными. Самый высокий уровень герметичности обеспечивают рамные конструкции в сочетании с раздвижными дверями. Наиболее стильно выглядят каркасные изделия, не имеющие внутренних вертикальных профилей. Еще более облегченный вариант, идеально вписывающийся в помещения, оформленные в стиле минимализм – безрамный, состоящих из стекол и петель, с помощью которых они крепятся к стене.

. Душевые уголки могут быть рамными, каркасными и безрамными. Самый высокий уровень герметичности обеспечивают рамные конструкции в сочетании с раздвижными дверями. Наиболее стильно выглядят каркасные изделия, не имеющие внутренних вертикальных профилей. Еще более облегченный вариант, идеально вписывающийся в помещения, оформленные в стиле минимализм – безрамный, состоящих из стекол и петель, с помощью которых они крепятся к стене. - Форма . Душевые уголки чаще всего полукруглые, но также предлагаются модели прямоугольные, квадратные и ассиметричные. Первые позволяют наиболее рационально использовать каждый квадратный сантиметр помещения, вторые и третьи придают ванной комнате стильный вид, ассиметричные рекомендуется устанавливать в помещениях вытянутой формы или когда свободное пространство позволяет только такое решение.

. Душевые уголки чаще всего полукруглые, но также предлагаются модели прямоугольные, квадратные и ассиметричные. Первые позволяют наиболее рационально использовать каждый квадратный сантиметр помещения, вторые и третьи придают ванной комнате стильный вид, ассиметричные рекомендуется устанавливать в помещениях вытянутой формы или когда свободное пространство позволяет только такое решение. - Тип монтажа . В нашем интернет-магазине представлены душевые кабины, которые могут монтироваться как в углу помещения, так и возле одной из его стен или в нише. Тип монтажа определяет комплектацию изделия: оно может иметь от двух до четырех стен.

. В нашем интернет-магазине представлены душевые кабины, которые могут монтироваться как в углу помещения, так и возле одной из его стен или в нише. Тип монтажа определяет комплектацию изделия: оно может иметь от двух до четырех стен. - Типы поддонов и материалы, из которых они изготавливаются . Душевые уголки могут использоваться без поддонов, для этого необходимо лишь наличие сливного отверстия в полу, но наличие поддона облегчает уборку, делает принятие душа более комфортным, а его внешний вид – законченным и привлекательным. Подбирая поддон для душевой кабины, желательно приобретать элементы одного производителя. Можно также изначально выбрать модель со встроенным поддоном. Производители предлагают душевой уголок с поддоном, который может быть изготовлен из акрила, эмалированной стали, керамики, натурального камня и дерева. Самым распространенным материалам для поддонов является акрил – отличающийся отличными эксплуатационными и эстетическими характеристиками, долговечностью, устойчивостью к механическим повреждениям и доступной ценой.

. Душевые уголки могут использоваться без поддонов, для этого необходимо лишь наличие сливного отверстия в полу, но наличие поддона облегчает уборку, делает принятие душа более комфортным, а его внешний вид – законченным и привлекательным. Подбирая поддон для душевой кабины, желательно приобретать элементы одного производителя. Можно также изначально выбрать модель со встроенным поддоном. Производители предлагают душевой уголок с поддоном, который может быть изготовлен из акрила, эмалированной стали, керамики, натурального камня и дерева. Самым распространенным материалам для поддонов является акрил – отличающийся отличными эксплуатационными и эстетическими характеристиками, долговечностью, устойчивостью к механическим повреждениям и доступной ценой. - Двери и стенки. Двери в душевых уголках бывают распашные и раздвижные. Распашные двери позволяют быстрей испарять влагу, раздвижные – более экономно использовать пространство.. Двери и стенки могут изготавливаться как из пластика, так и из закаленного стекла. Цены на душевые уголки из пластика значительно ниже, он столь же прочен и декоративен и устойчив к воздействию влаги, появлению грибков и плесени, но срок службы этого материала ограничивается 10-15 годами, тогда как изделия из закаленного стекла прослужат несколько десятилетий.

Выбирая душевой уголок, важно ориентироваться не только на цену и производителя, но и на размер, форму и особенности интерьера своей ванной комнаты. Если шкафы и полки в ванной комнате округлой формы, то желательно установить и полукруглый душевой уголок, если же вы отдаете предпочтение прямым линиям и углам – уголок также должен быть квадратным или прямоугольным.

В каталоге нашего интернет-магазина вы сможете выбрать модель не только интересующего производителя, формы, размера, но и цвета. Мы предлагаем изделия лучших европейских и азиатских производителей от эконом до премиум класса.

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