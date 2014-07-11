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Душевые уголки

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Душевой уголок Parly ZE90 90x90
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Parly ZE90 90x90
Размер 90x90
Форма полукруглая
Страна Россия/Китай
782.00 руб.
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Душевой уголок Erlit ER 10109V 90x90
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Erlit ER 10109V 90x90
Размер 90x90
Форма пятиугольная
Страна Китай
995.00 руб.
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Душевой уголок Niagara NG-109011-14 90x90
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Niagara NG-109011-14 90x90
Размер 90x90
Форма полукруглая
Страна Китай
665.00 руб.
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Душевой уголок Alex Baitler AB 214-100 100x100
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Alex Baitler AB 214-100 100x100
Размер 100x100
Форма квадратная
Страна Германия
1 840.00 руб.
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Душевой уголок Alex Baitler AB 214-120 120x90
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Alex Baitler AB 214-120 120x90
Размер 120x90
Форма прямоугольная
Страна Германия
1 875.00 руб.
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Душевой уголок Alex Baitler AB 214-90 90x90
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Alex Baitler AB 214-90 90x90
Размер 90x90
Форма квадратная
Страна Германия
1 760.00 руб.
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Душевой уголок Alex Baitler AB 215-100 100x100
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Alex Baitler AB 215-100 100x100
Размер 100x100
Форма пятиугольная
Страна Германия
1 700.00 руб.
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Душевой уголок Alex Baitler AB 215-90 90x90
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Alex Baitler AB 215-90 90x90
Размер 90x90
Форма пятиугольная
Страна Германия
1 610.00 руб.
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Душевой уголок Erlit ER 10109H 90x90
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Erlit ER 10109H 90x90
Размер 90x90
Форма квадратная
Страна Китай
1 090.00 руб.
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Душевой уголок Erlit ER10110H 100x100
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Erlit ER10110H 100x100
Размер 100x100
Форма квадратная
Страна Китай
1 175.00 руб.
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Душевой уголок Erlit ER10110V 100x100
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Erlit ER10110V 100x100
Размер 100x100
Форма пятиугольная
Страна Китай
1 065.00 руб.
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Душевой уголок Erlit ER10112H 120x90
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Erlit ER10112H 120x90
Размер 120x90
Форма прямоугольная
Страна Китай
1 220.00 руб.
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Душевой уголок Niagara NG-108011-14 80x80
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Niagara NG-108011-14 80x80
Размер 80x80
Форма полукруглая
Страна Китай
619.00 руб.
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Душевой уголок Niagara NG-109012-14 90x90
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Niagara NG-109012-14 90x90
Размер 90x90
Форма полукруглая
Страна Китай
609.00 руб.
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Душевой уголок Niagara NG-110011-14 100x100
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Niagara NG-110011-14 100x100
Размер 100x100
Форма полукруглая
Страна Китай
689.00 руб.
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Душевой уголок Niagara NG-110012-14 100x100
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Niagara NG-110012-14 100x100
Размер 100x100
Форма полукруглая
Страна Китай
629.00 руб.
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Душевой уголок Niagara NG-110021-14 100x100
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Niagara NG-110021-14 100x100
Размер 100x100
Форма полукруглая
Страна Китай
735.00 руб.
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Душевой уголок Niagara NG-110022-14 100x100
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Niagara NG-110022-14 100x100
Размер 100x100
Форма полукруглая
Страна Китай
569.00 руб.
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Душевой уголок Triton Ультра А1 90x90 (прозрачное стекло)
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Triton Ультра А1 90x90 (прозрачное стекло)
Размер 90x90
Форма полукруглая
Страна Россия
Нет в наличии
Душевой уголок Coliseum Minor T-80 80x80 тонированное(серое) стекло
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Coliseum Minor T-80 80x80 тонированное(серое) стекло
Размер 80x80
Форма полукруглая
Страна Китай
Нет в наличии
Душевой уголок Parly Z90 90x90
  • Бесплатная доставка
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Parly Z90 90x90
Размер 90x90
Форма полукруглая
Страна Россия/Китай
Нет в наличии
Душевой уголок Bravat Drop NDB2142 100x80
  • Бесплатная доставка
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Bravat Drop NDB2142 100x80
Размер 100x80
Форма полукруглая асимметричная
Страна Германия
Нет в наличии
Душевой уголок Parly ZE91 90x90
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Parly ZE91 90x90
Размер 90x90
Форма полукруглая
Страна Россия/Китай
Нет в наличии
Душевой уголок Parly ZEP91 90x90
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Parly ZEP91 90x90
Размер 90x90
Форма пятиугольная
Страна Россия
Нет в наличии
Душевой уголок Bravat Drop NDB2142 90x90
  • Бесплатная доставка
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Bravat Drop NDB2142 90x90
Размер 90x90
Форма полукруглая
Страна Германия
Нет в наличии
Душевой уголок Parly ZPE91 90x90
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Parly ZPE91 90x90
Размер 90x90
Форма пятиугольная
Страна Россия
Нет в наличии
Душевой уголок Bravat Drop NDB2142 100x100
  • Бесплатная доставка
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Bravat Drop NDB2142 100x100
Размер 100x100
Форма полукруглая
Страна Германия
Нет в наличии
Душевой уголок Bravat Drop NDB2142 120x80
  • Бесплатная доставка
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Bravat Drop NDB2142 120x80
Размер 120x80
Форма полукруглая асимметричная
Страна Германия
Нет в наличии
Душевой уголок Cerutti ZP91 90x90
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Cerutti ZP91 90x90
Размер 90x90
Форма пятиугольная
Страна Китай/Италия
Нет в наличии
Душевой уголок Cerutti ZQ91 90x90
Арт. xxxxxx
Душевой уголок Cerutti ZQ91 90x90
Размер 90x90
Форма квадратная
Страна Китай/Италия
Нет в наличии
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Преимущества душевых уголков

Душевые кабины уголки имеют целый ряд преимуществ перед традиционными ваннами:

  • -  Безопасность – невысокие борта и рифление поддона существенно уменьшают риск поскользнуться и упасть во время принятия душа – подобные несчастные случаи достаточно распространены, чаще всего страдают дети, пожилые люди, беременные женщины, а также те, кто перед этим употреблял спиртные напитки, страдает перепадами давления, склонностью к внезапным головокружениям и обморокам;
  • -  Экономия пространства в ванной комнате, что позволяет установить там стиральную машину-автомат;
  • -  Уменьшается уровень влажности в ванной комнате, вода практически не попадает на пол, на стены, что облегчает уборку.

 

Основные характеристики

Интернет-магазин Poloskun.by предлагает купить душевой уголок в Минске и в других регионах Республики Беларусь, который наилучшим образом впишется в интерьер вашей ванной комнаты. При выборе следует обращать внимание на следующие характеристики:

  • -  Тип конструкции. Душевые уголки могут быть рамными, каркасными и безрамными. Самый высокий уровень герметичности обеспечивают рамные конструкции в сочетании с раздвижными дверями. Наиболее стильно выглядят каркасные изделия, не имеющие внутренних вертикальных профилей. Еще более облегченный вариант, идеально вписывающийся в помещения, оформленные в стиле минимализм – безрамный, состоящих из стекол и петель, с помощью которых они крепятся к стене.
  • -  Форма. Душевые уголки чаще всего полукруглые, но также предлагаются модели прямоугольные, квадратные и ассиметричные. Первые позволяют наиболее рационально использовать каждый квадратный сантиметр помещения, вторые и третьи придают ванной комнате стильный вид, ассиметричные рекомендуется устанавливать в помещениях вытянутой формы или когда свободное пространство позволяет только такое решение.
  • -  Тип монтажа. В нашем интернет-магазине представлены душевые кабины, которые могут монтироваться как в углу помещения, так и возле одной из его стен или в нише. Тип монтажа определяет комплектацию изделия: оно может иметь от двух до четырех стен.
  • -  Типы поддонов и материалы, из которых они изготавливаются. Душевые уголки могут использоваться без поддонов, для этого необходимо лишь наличие сливного отверстия в полу, но наличие поддона облегчает уборку, делает принятие душа более комфортным, а его внешний вид – законченным и привлекательным. Подбирая поддон для душевой кабины, желательно приобретать элементы одного производителя. Можно также изначально выбрать модель со встроенным поддоном. Производители предлагают душевой уголок с поддоном, который может быть изготовлен из акрила, эмалированной стали, керамики, натурального камня и дерева. Самым распространенным материалам для поддонов является акрил – отличающийся отличными эксплуатационными и эстетическими характеристиками, долговечностью, устойчивостью к механическим повреждениям и доступной ценой.
  • -  Двери и стенки. Двери в душевых уголках бывают распашные и раздвижные. Распашные двери позволяют быстрей испарять влагу, раздвижные – более экономно использовать пространство.. Двери и стенки могут изготавливаться как из пластика, так и из закаленного стекла. Цены на душевые уголки из пластика значительно ниже, он столь же прочен и декоративен и устойчив к воздействию влаги, появлению грибков и плесени, но срок службы этого материала ограничивается 10-15 годами, тогда как изделия из закаленного стекла прослужат несколько десятилетий.

 

Выбирая душевой уголок, важно ориентироваться не только на цену и производителя, но и на размер, форму и особенности интерьера своей ванной комнаты. Если шкафы и полки в ванной комнате округлой формы, то желательно установить и полукруглый душевой уголок, если же вы отдаете предпочтение прямым линиям и углам – уголок также должен быть квадратным или прямоугольным.

 

В каталоге нашего интернет-магазина вы сможете выбрать модель не только интересующего производителя, формы, размера, но и цвета. Мы предлагаем изделия лучших европейских и азиатских производителей от эконом до премиум класса.

 

Сделав покупку в интернет-магизине Poloskun.by, вам не придется беспокоиться о доставке товара – мы в кратчайшие сроки доставим его по указанному вами адресу в любом населенном пункте Республики Беларусь.   